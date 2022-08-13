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В мире13 августа 2022 19:19

Напавшего на британского писателя Рушди взяли под стражу без права на залог

Об этом журналистам сообщил прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Напавшего на британского писателя Рушди взяли под стражу без права на залог

Напавшего на британского писателя Рушди взяли под стражу без права на залог

Фото: EAST NEWS

Хади Матар, напавший накануне - 12 августа 2022 года - в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил журналистам прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.

Он также добавил, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.

“Вчера вечером господина Матара оформили, он был заключен под стражу… без права внесения залога", - уточнил Шмидт, его цитирует местный портал chautauquatoday.com

Ранее сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.

Напомним, на британского писателя Салмана Рушди 1 августа 2022 года напал неизвестный во время лекции в Нью-Йорке.