Напавшего на британского писателя Рушди взяли под стражу без права на залог Фото: EAST NEWS

Хади Матар, напавший накануне - 12 августа 2022 года - в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил журналистам прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.

Он также добавил, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.

“Вчера вечером господина Матара оформили, он был заключен под стражу… без права внесения залога", - уточнил Шмидт, его цитирует местный портал chautauquatoday.com

Ранее сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.

Напомним, на британского писателя Салмана Рушди 1 августа 2022 года напал неизвестный во время лекции в Нью-Йорке.