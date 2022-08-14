Колумнист Agoravox Шнур: Антироссийские санкции обернулись против Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур заявил, что Европа ударила сама по себе после неудачного введения санкций против России.

В качестве примера он привел заявление главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта 2022 года. На тот момент руководитель ведомства заверял, что ограничения, применяемые против российской стороны, "до ужаса эффективны". Однако на деле все оказалось иначе.

Шнур также добавил, что с того момента курс рубля заметно укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала российской спецоперации на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам.

- Выходит, что все антироссийские санкции мы накладываем на самих себя! - считает Шнур. - Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о возможности "обратного эффекта" введенных членами Европейского Союза против России санкций. Шольц назвал антироссийские санкции "самыми жесткими", которые когда-либо вводились против страны такого масштаба и отметил, что страны, решившиеся применить подобные меры, должны быть в состоянии "переварить" ограничения.

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