Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза указали Грузии на недостатки в реформах, проведение которых необходимо для перехода на новый этап интеграции с союзом. Об этом говорится в специальном докладе, подготовленном к предстоящему 6 сентября заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия.

- Грузия продолжила идти по пути реформ ... Но мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека. ... С учетом европейской перспективы, Грузии стоит продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан, - приводятся в документе слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, накануне сообщалось, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии. Также лидеры ЕС заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения страной некоторых условий. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.