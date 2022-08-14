Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из Чечни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации.

- Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного, - написал Кадыров в посте в своем Telegram-канале.

Также глава Чечни добавил, что у добровольцев хорошая подготовка. Новые навыки они освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа. Кадыров пожелал им удачи и скорейшего возвращения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.