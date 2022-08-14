Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о выходе страны из формата сотрудничества "16+1" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что решение Китая отказаться от осуждения проведения российской спецоперации на Украине привело к тому, что власти Эстонии намерены прекратить сотрудничество в формате "16+1".

- Это (отказ КНР осудить спецоперацию) определенно фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников, - уточнил глава эстонского МИД в интервью для Bloomberg.

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.