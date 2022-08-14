Германия провалила попытку закупить газ у Катара Фото: REUTERS

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В публикации издания отмечается, что теперь вместо ФРГ катарский газ получает Италия.

Автор материала напомнил о весеннем визите главы Минэкономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром Хабек сообщал, что эта страна готова поставлять ФРГ больше топлива.

Однако сторонам, в частности, представителям компаний, сопровождавшим Хабека в поездке, так и не удалось детально договориться и заключить с Дохой контракты на поставку голубого топлива.

Напомним, еще весной этого года Германия начала закупки газа не в России. Как заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, страна "очень рано подготовились к ситуации, когда могут возникнуть трудности".