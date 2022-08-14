Le Monde: из-за Украины армии Франции не хватит артиллерии и боеприпасов в случае войны

Франции не хватит вооружения и боеприпасов в случае войны из-за поставок Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Франции из-за поставок оружия Украине столкнулись с острой нехваткой артиллерии и боеприпасов, что делает страны уязвимой в случае участия в "конфликте высокой интенсивности". Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на мнение высокопоставленных военных и экспертов.

Так, французы направили Киеву 18 из 76 самоходных артиллерийских установок CAESAR. При этом для обороноспособности страны при войне необходимо 215 единиц такого вооружения, утверждают эксперты "Обсерватории артиллерии".

Глава штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье обратил внимание на нехватку боеприпасов. Точные цифры он не назвал, но уточнил, что ракеты типа "воздух – воздух" "быстро закончатся" при ведении активных боевых действий.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил главе Незалежной Владимиру Зеленскому, что Париж готов продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Напомним, 2 млрд евро, которые были выделены Европейским союзом на поставки вооружения Украине из Европейского фонда мира, были рассчитаны на семь лет, однако эти средства потратили за пять месяцев.