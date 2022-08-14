Игорь Стрелков опроверг сообщения о своем задержании в Крыму

Игорь Стрелков хотел бы поучаствовать в СВО, но в ближайшее время отправляться в зону боевых действий не намерен Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании в Крыму. Ранее в телеграм-каналах появлялись многочисленные сообщения о том, что Стрелкова якобы задержали с паспортом на чужое имя после неудачной попытки попасть в зону проведения спецоперации РФ на Украине.

Стрелков отметил, что его никто не задерживал и не заключал под стражу.

По словам бывшего главы Минобороны ДНР, отправиться в зону СВО он не пытался, но не исключил такой возможности в будущем.

"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно. Но не прямо сейчас", - написал Стрелков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Свое нынешнее местонахождение он раскрывать не стал.

Стрелков был руководителем вооруженных сил Донецкой народной республики в 2014 году на протяжении нескольких месяцев. После этого он покинул ДНР и больше никаких официальных должностей в республике не занимал.