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Политика14 августа 2022 8:18

Игорь Стрелков опроверг сообщения о своем задержании в Крыму

Экс-министр обороны ДНР заявил, что не пытался попасть на фронт по чужим документам
Александр КИСЛОВ
Игорь Стрелков хотел бы поучаствовать в СВО, но в ближайшее время отправляться в зону боевых действий не намерен

Игорь Стрелков хотел бы поучаствовать в СВО, но в ближайшее время отправляться в зону боевых действий не намерен

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании в Крыму. Ранее в телеграм-каналах появлялись многочисленные сообщения о том, что Стрелкова якобы задержали с паспортом на чужое имя после неудачной попытки попасть в зону проведения спецоперации РФ на Украине.

Стрелков отметил, что его никто не задерживал и не заключал под стражу.

По словам бывшего главы Минобороны ДНР, отправиться в зону СВО он не пытался, но не исключил такой возможности в будущем.

"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно. Но не прямо сейчас", - написал Стрелков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Свое нынешнее местонахождение он раскрывать не стал.

Стрелков был руководителем вооруженных сил Донецкой народной республики в 2014 году на протяжении нескольких месяцев. После этого он покинул ДНР и больше никаких официальных должностей в республике не занимал.