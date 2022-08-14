«Я прикормил – он и прибился»: бездомная собака закрыла собой солдата ДНР от выстрела гранатомета

Бездомная собака прикрыла собой рядового ДНР от выстрела гранатомета. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бездомная собака закрыла собой 28-летнего солдата ДНР Евгения Ярецкого от выстрела украинского гранатомета. Пес принял часть осколков на себя.

Евгения ранило на передовой, на направлении Еленовка – Александровка.

«До этого два дня был в увольнении. Потом ночь на передовой отдежурил нормально. Мой напарник отдыхал, а мне захотелось чая, и я грел воду на сухом горючем. В 13.50 в блиндаже стало слышно жужжание беспилотника. Только хотел встать, чтобы сбить украинский квадрокоптер, как с него боевики дистанционно сбросили ВОГ (выстрел гранатометный – Прим.ред.). Ранило меня и мою собаку. Она лежала у меня на берцах – они остались целы… От части осколков уберегли наколенники», - рассказал Евгений Ярецкий KP.RU.

Евгений потерял много крови, перенес одиннадцать операций, ему 30 раз переливали кровь. Впереди еще длительная реабилитация. Сослуживцы, коллеги, друзья-байкеры, одноклассники собрали крупную сумму на его лечение. Как только выйдет из больницы, Евгений Ярецкий собирается жениться. А пока невеста Нина навещает его в больнице.

Собака по клички Шашлык, которого ранило осколками в лапу и в глаз, тоже выздоравливает. Как рассказал Евгений, этот бездомный пес «прибился» случайно.

– Я люблю собак – прикормил. Вот он и стал со мной ходить. Патроны в зубах мне носил. А когда «укропы» подходили близко, начинал лаять, – с улыбкой вспоминает Евгений.

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