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Политика14 августа 2022 17:50

«Я прикормил – он и прибился»: бездомная собака закрыла собой солдата ДНР от выстрела гранатомета

Бездомный пес закрыл собой рядового Евгения Ярецкого от выстрела гранатомета
Мария ПАВЛОВА
Бездомная собака прикрыла собой рядового ДНР от выстрела гранатомета.

Бездомная собака прикрыла собой рядового ДНР от выстрела гранатомета.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бездомная собака закрыла собой 28-летнего солдата ДНР Евгения Ярецкого от выстрела украинского гранатомета. Пес принял часть осколков на себя.

Евгения ранило на передовой, на направлении Еленовка – Александровка.

«До этого два дня был в увольнении. Потом ночь на передовой отдежурил нормально. Мой напарник отдыхал, а мне захотелось чая, и я грел воду на сухом горючем. В 13.50 в блиндаже стало слышно жужжание беспилотника. Только хотел встать, чтобы сбить украинский квадрокоптер, как с него боевики дистанционно сбросили ВОГ (выстрел гранатометный – Прим.ред.). Ранило меня и мою собаку. Она лежала у меня на берцах – они остались целы… От части осколков уберегли наколенники», - рассказал Евгений Ярецкий KP.RU.

Евгений потерял много крови, перенес одиннадцать операций, ему 30 раз переливали кровь. Впереди еще длительная реабилитация. Сослуживцы, коллеги, друзья-байкеры, одноклассники собрали крупную сумму на его лечение. Как только выйдет из больницы, Евгений Ярецкий собирается жениться. А пока невеста Нина навещает его в больнице.

Собака по клички Шашлык, которого ранило осколками в лапу и в глаз, тоже выздоравливает. Как рассказал Евгений, этот бездомный пес «прибился» случайно.

– Я люблю собак – прикормил. Вот он и стал со мной ходить. Патроны в зубах мне носил. А когда «укропы» подходили близко, начинал лаять, – с улыбкой вспоминает Евгений.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.