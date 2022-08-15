Летчик Ярошенко сообщил о возобновлении уголовного дела в отношении причастных к его похищению

Константин Ярошенко

Следственный комитет (СК) России возобновил расследование уголовного дела в отношении 22 граждан Соединенных Штатов, Либерии, а также компаний, которые причастны к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом он рассказал ТАСС сегодня, 15 августа.

"Мне позвонили из ростовского (следственного управления - прим. ред.) СК и сказали, что дело возобновлено. Это дело в отношении 22 граждан Соединенных Штатов и Либерии, а также компаний, причастных к моему похищению, пыткам и нарушению некоторых международных законов и конвенций, в частности, законодательства России, США, Украины и Либерии", - уточнил Ярошенко.

Он также добавил, что находясь в Ростове-на-Дону, давал показания по данному делу. Кроме этого, Ярошенко отметил, что не понимает, почему дело в отношении его похитителей до сих пор не направлено в суд.

Ранее Константин Ярошенко рассказал о 12 годах в американской тюрьме, книге и фильме, посвященным его истории.

Напомним, в 2010 году в Либерии американские силовики арестовали россиянина якобы за перевозку наркотиков. Не имея на руках никаких доказательств, суд США приговорил его к 20 годам тюрьмы.