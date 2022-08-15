Шесть человек погибли из-за взрыва в торговом центре Еревана

Число погибших в результате взрыва в торговом центре в Ереване достигло шести человек, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на данные МЧС.

"Общее количество погибших достигло уже шести человек", - уточнили в агентстве.

В результате взрыва в торговом центре, согласно последним данным, 61 человек получил ранения. В мэрии Еревана ранее сообщали, что в ТЦ "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу", расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года.

Также ранее было опубликовано видео с места мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, произошедшем 14 августа 2022 года.На кадрах видно, что при ЧП пострадали люди. В частности, одну из пострадавших на носилках отнесли в карету скорой помощи.