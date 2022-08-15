В Роскосмосе впервые показали макет Российской орбитальной станции Фото: EAST NEWS

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022".

На макете показана станция сразу второго этапа. Им предусматривается нахождение на орбите не только базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, но также и целевого, производственного модулей и платформы обслуживания. На макете также можно увидеть пристыкованный перспективный корабль "Орел", а также корабли "Союз" и "Прогресс".

Напомним, в июле глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Он уточнял, что ко времени выхода России из проекта МКС начнется создание Российской орбитальной станции (РОС).

Также ранее Рогозин заявил, что будущая российская орбитальная станция может стать международной. По его словам, к проекту чувствуется колоссальный интерес.

Кроме этого, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить.