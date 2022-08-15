Литовский банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил расчет с РФ в рублях

Литва пошла на очередной недружественный по отношению к РФ шаг Фото: REUTERS

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа 2022 года решил прекратить все операции с Россией в рублях. Информацию об этом распространила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

По ее словам, предполагается, что расчеты с РФ во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября нынешнего года.

В эфире литовского радио LRT она пояснила, что клиенты финорганизации были заранее проинформированы о подобных мерах.

Как уточняет РИА Новости, именно через "Шауляй банк" Литва получала все платежи по калининградскому транзиту.

Ранее - в июне 2022 года - литовские власти запретили транзит российских товаров под предлогом следования антироссийским санкциям. Однако российские власти неоднократно отмечали, что подобное решение Вильнюса является незаконным и нелегитимным, так как санкции против РФ не запрещают транзит грузов между российскими регионами.

В итоге Литва пошла на уступки и после длительных переговоров с Еврокомиссией в июле нынешнего года согласилась на возобновление транзита грузов в Калининград.