В России выявили 25 273 случая заражений коронавирусом на 15 августа 2022 года Фото: REUTERS

В России за последние сутки было выявлено 25 273 случая заражений коронавирусом, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы. Число госпитализаций на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По данным на 15 августа 2022 года в Российской Федерации: число госпитализаций за сутки составило 1 581 человек и сократилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,7%", - уточняется в сообщении оперативного штаба.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 24 регионах, снижение - в 47, ситуация осталась прежней в 14 областях.

Ранее KP.RU писал, когда, по мнению экспертов, закончится коронавирус. Так, греческий ученый, исследователь экологической инженерии Демосфен Сарияннис рассчитал, что штамм "Омикрон" станет последней мутацией коронавируса и пандемия закончится уже в феврале 2022 года.