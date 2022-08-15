The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Охваченные паникой страны Европы из-за последствий роста цен на энергию и продукты питания могут нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет Саймон Тисдалл для издания The Guardian.

"Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: следует ли украинцам готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место тревоге, граничащей с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", - отмечается в статье.

Автор также добавил, что это порождает сомнения в стойкости Запада.

Кроме этого, журналист назвал выступление главы МИД Британии Лиз Трасс в апреле 2022 года бредовым, поскольку она потребовала от России уйти из Крыма и отойти к границам, которые были до 2014 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года можно прочитать здесь.