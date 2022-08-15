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Политика15 августа 2022 10:49

В Калининграде сообщили, что прекращение банком Литвы расчетов в рублях не повлияет на транзит

Счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте, уточнили в правительстве региона
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Калининграде сообщили, что прекращение банком Литвы расчетов в рублях не повлияет на транзит

В Калининграде сообщили, что прекращение банком Литвы расчетов в рублях не повлияет на транзит

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не окажет влияния на железнодорожный транзит в Калининградскую область, так как счета на обслуживание транзита и ранее выставлялись в валюте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

“То, что "Шяуляй банк" больше не принимает платежи в рублях, никак не отразится на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте", - отметил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее сообщалось, что обслуживающий транзит в Калининград Шяуляй банк прекратит работу с Россией с сентября 2022. Посол России в Вильнюсе назвало это вторым ударом по грузовому транзиту.

Ранее также стало известно, российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы в связи с ситуацией с литовским Шяуляй банком, ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от операций с Россией.