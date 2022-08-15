Аксенов заявил, что освобожденные Россией территории находились в упадке при украинской власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освобожденные Россией территории пришли в упадок под руководством властей Украины, стоит множество количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Чем больше вникаем в процесс, тем больше осознаем, сколько нужно восстанавливать после руководства украинскими властями. Разорение было регионов, вся инфраструктура уничтожена. Поэтому задач перед правительством России, перед органами власти, перед субъектами колоссальное количество… Дороги прибиты, инфраструктура находится в тяжелом состоянии, большинство объектов не ремонтировались никогда", - отметил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года можно прочитать здесь.