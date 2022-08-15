Российское подразделение OBI продали за 600 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI была продана 600 рублей. Об этом сообщил новый владелец компании Йозеф Лиокумович.

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о 100 млн евро», - заявил бизнесмен в интервью Forbes, уточнив, что в бизнес необходимо будет много вкладывать, наводить порядок, поэтому нельзя сказать о том, что он ушел за бесценок.

Лиокумович охарактеризовал компанию, которую приобрел, как «экономически здоровую» и «замечательную», однако отметил, что ее «надо поставить на ноги». «В прошлом году убытки были в размере 2,5 млрд рублей», - сообщил он, напомнив, что в этом году компанию «сильно пошатнуло» закрытие магазинов сети на полтора месяца.

Бизнесмен также сообщил, что задолженность перед материнской компанией в размере свыше 30 млн евро была урегулирована, а также заявил об иски по долгам от российских компаний, которые подавались до его прихода, с которым он пообещал разбираться.

«Многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании. Например, стоимость аренды у нас превышает рыночную на 28%, товары закупались дороже, чем они продаются в рознице. Такие вещи невозможны, конечно», - добавил он.