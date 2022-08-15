Сенатор Цеков заявил, что Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, предпринимая меры политического и экономического характера, заявил РИА Новости сегодня, 15 августа, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Россия не допустит остановку транзита в Калининград... Я понимаю, мы будем здесь предпринимать возможности разные - экономического, политического характера", - подчеркнул парламентарий.

Ранее также уточнялось, что обслуживающий транзит в Калининград Шяуляй банк прекратит работу с Россией с сентября 2022. Посол России в Вильнюсе назвал это вторым ударом по грузовому транзиту.

Также ранее в Калининграде сообщили, что прекращение банком Литвы расчетов в рублях не повлияет на транзит.

Кроме этого, стало известно, российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы в связи с ситуацией с литовским Шяуляй банком, ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от операций с Россией.