Кадыров обвинил Запад в аморальности и духовной деградации

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил с резким антизападным заявлением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные государства находятся в состоянии "духовного вымирания", так как там дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость". С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, Запад охвачен моральной деградацией, в большинстве стран Европы и в США царит аморальность.

"Плевать им, что ребенок многое может говорить неосознанно, главное для них — поддержать подрастающее поколение с ранних лет на пути к деградации..." - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению чеченского лидера, морально деградировавшие взрослые на Западе тянут за собой своих детей. Он напомнил случай в Канаде, где, по данным СМИ, объявить о желании сменить пол решила четырехлетняя девочка.

Ранее Кадыров публично призвал Запад извиниться за экономические санкции, введенные против России после начала специальной военной операции на Украине. По словам главы Чечни, никакие введенные ограничения не способны поставить Россию на колени. В связи с этим Кадыров также выразил уверенность, что рано или поздно западные государства начнут активно снимать антироссийские санкции.