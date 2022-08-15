Специальные знаки с куар-кодами, установленные на веломаршруте, помогут путешественникам ориентироваться на местности. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области.

В Калининградской области появился первый в России промаркированный велосипедный маршрут «Пять шлюзов Мазурского канала». Он протянулся на 62 километра и объединил несколько дорог общего пользования. На протяжении всего маршрута путешественники могут ориентироваться по специально установленным дорожным знакам, на которые нанесены куар-коды. Считав их с помощью мобильного телефона, велосипедисты смогут определить свой дальнейший путь и выбрать дорогу.

Первыми новый маршрут протестировали региональные чиновники, в том числе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак и министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина. Они приняли участие в велозаезде и проехали все пять шлюзов. Всего в велопробеге участвовали около ста человек.

- Сейчас это первый промаркированный маршрут, причём промаркированный по всем стандартам, - рассказал Андрей Ермак. - Сегодня мы его тестируем, чтобы понять, насколько удобно пользоваться этими знаками. Это первый опыт, затем мы планируем работать с маршрутом в Славске, на котором мы были с губернатором Антоном Алихановым.

Разработкой веломаршрута и его маркировкой занимался туристический многофункциональный комплекс «Friday centre». Год назад его специалисты провели тестовый заезд и определили, какие задачи предстоит решить. За прошедшие месяцы при поддержке правительства Калининградской области маршрут был благоустроен и промаркирован. Опыт региона теперь будет применяться по всей стране.

- Оказалось, что в России нет стандартов маркировки веломаршрутов, и нам пришлось их разработать и утвердить, – рассказал руководитель «Friday centre» Сергей Свердлов. – За год была проделана большая административная работа. Спасибо большое правительству Калининградской области, которое активно приняло участие в ней. Лицензионная компания создала дорожные знаки, эти стандарты согласованы с ГИБДД. Теперь они будут единые для всей России, мы стали первыми в этом деле.

На веломаршруте установили более 50 знаков с куар-кодами. Кроме того, на опасных участках в Правдинском округе появились большие информационные щиты, предупреждающие водителей о движении велосипедистов. Для всех пяти шлюзов Мазурского канала сделали щиты с интересными данными об этих объектах. Областные дорожные службы также благоустроили сам маршрут: выровняли дорогу, обрезали траву и кустарники, облагородили территорию шлюзов.