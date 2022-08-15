Стоимость электроэнергии в Европе установила новый рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии в Европу на 2023 год установила новый рекорд. Как передает Bloomberg, только за последние два месяца цены на поставку в некоторые страны увеличились вдвое.

Среди прочего, по итогам торгов на Европейской энергетической бирже в Германии цены выросли на 2% до 475 евро (487 долларов) за 1 МВтч, что почти в шесть раз превышает цены прошлого года. Стоимость контракта в Великобритании выросла почти в семь раз до 591 фунта стерлингов (713 долларов) за 1 МВтч.

Как сообщает издание, такой высокий спрос на электроэнергию в Европе на сегодняшний день можно объяснить погодными условиями. Жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии. На этом фоне у многих стран появились опасения, что того запаса энергоресурсов не хватит на отопление грядущий зимой. Среди таких государств Франция, где производство атомной энергии находится на очень низком уровне и в скором времени страна не сможет экспортировать ее.

Отмечается возможность роста стоимости электроэнергии в Великобритании вдвое к октябрю этого года на фоне роста оптовых цен. По словам аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, рост цен не прекратится в ближайшие месяцы в связи с низким уровнем ядерных, гидроэнергетических и угольных мощностей на континенте.