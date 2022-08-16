«Арктическим волонтером» может стать каждый житель Норильска, Таймыра и Мурманской области

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Стартовал прием заявок на участие в очередном этапе образовательной программы «Арктический волонтер». Ее участники смогут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. Программа разработана Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) совместно с Росприроднадзором.

Заявки принимаются с 15 августа по 2 октября 2022 года на сайте avolonter.ru. Зарегистрироваться на обучение могут совершеннолетние жители города Норильска, городов и населенных пунктов Таймыра и Мурманской области.

— Приглашаем всех неравнодушных к проблемам Арктики стать эковолонтерами и присоединиться к программе подготовки общественных инспекторов Росприроднадзора. После обучения вы сможете принимать участие в арктических экопроектах, лично защищать экологию, выявлять нарушения и предотвращать негативные последствия для природы!», — призвала всех руководитель ведомства Светлана Радионова.

Пилотный этап программы был проведен в городе Салехарде (ЯНАО) в первой половине 2022 года. По его итогам общественными инспекторами стали 19 участников, которые успешно сдали итоговый экзамен и получили удостоверения государственного образца.

Работа общественных инспекторов уже приносит результаты: в ближайшее время будет ликвидирована несанкционированная свалка отходов производства, строительных отходов и отработанных шин недалеко от реки Варенга – Яха (Новый Уренгой) — нарушение было зафиксировано одним из инспекторов, прошедших обучение на платформе «Арктический волонтер».

— Участие добровольцев на местах позволяет эффективнее осуществлять мониторинг деятельности любых организаций, которые могут нанести ущерб природе. Это особенно важно для всей Арктики с ее труднодоступными территориями, которые сложно восстанавливаются после экологических инцидентов,— поясняет суть идеи председатель правления ПОРА Николай Доронин.

По его словам, в дальнейшем планируется проводить совместные обучающие мероприятия с движением «Чистая Арктика» и с МЧС.

Проектный офис развития Арктики будет сопровождать общественных инспекторов в дальнейшей работе. В конце года работы среди участников программы пройдет конкурс, по итогам которого будет рассчитан рейтинг.

Инспекторы, имеющие высокий рейтинг, смогут принять участие в мероприятиях ПОРА по всей Арктике, участвовать в образовательных программах и обмениваться опытом, получать необходимую для работы технику и многое другое.