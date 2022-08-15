Путин установил звание "Мать-героиня" для родивших и воспитавших десять и более детей

Путин подписал указ об утверждении звания "Мать-героиня". Фото: REUTERS

На звание "Мать-героиня" смогут претендовать россиянки, родившие и воспитавшие десять или более детей. Соответствующий указ подписал в понедельник 15 августа президент России Владимир Путин. Документ опубликован на государственном портале правовой информации, он доступен здесь.

В тексте указа говорится, что звание может быть присвоено гражданке РФ, дети которой также являются российскими гражданами.

Обладательницы звания "Мать-героиня" получат также единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Напомним, в 2021 году в России предложили возродить почетное звание «Мать-героиня». Эту идею высказала лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о возрождении почетного звания «Мать-героиня». Глава государства напомнил, что такое звание присваивали матерям еще во времена Советского Союза. Также глава государства предложил закрепить выплаты особенно отличившимся родителям.

Тем временем в Санкт-Петербурге мать-героиня Надежда Барабанова родила 11-го ребенка.