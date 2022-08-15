Путин установил звание "Мать-героиня" для родивших и воспитавших десять и более детей

Путин подписал указ об утверждении звания "Мать-героиня".
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На звание "Мать-героиня" смогут претендовать россиянки, родившие и воспитавшие десять или более детей. Соответствующий указ подписал в понедельник 15 августа президент России Владимир Путин. Документ опубликован на государственном портале правовой информации, он доступен здесь.
В тексте указа говорится, что звание может быть присвоено гражданке РФ, дети которой также являются российскими гражданами.
Обладательницы звания "Мать-героиня" получат также единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
Напомним, в 2021 году в России предложили возродить почетное звание «Мать-героиня». Эту идею высказала лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о возрождении почетного звания «Мать-героиня». Глава государства напомнил, что такое звание присваивали матерям еще во времена Советского Союза. Также глава государства предложил закрепить выплаты особенно отличившимся родителям.
Тем временем в Санкт-Петербурге мать-героиня Надежда Барабанова родила 11-го ребенка.