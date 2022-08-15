В Германии призвали запустить "Северный поток — 2" "назло Путину" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель Николаус Блом попросил власти ФРГ запустить российский газопровод "Северный поток-2", поскольку отказ от него не приносит пользы Берлину а, наоборот — его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина".

"Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", - написал он в своей статье для немецкой газеты Der Spiegel.

Как отметил Блом, открытие газопровода снизит социальную напряженность внутри Германии.

Ранее руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса, распложенного в немецком Людвигсхафене и состоящего из 200 заводов, из-за нехватки газа. Около 60% голубого топлива, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объемы превращаются в сырье для производства химической продукции, в том числе аммиака и ацетилена.