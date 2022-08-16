Кардиолог перечислил симптомы густой крови в организме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил сигналы, свидетельствующие о густой крови. Первые сигналы – это головная боль, жажда, быстрая утомляемость, а также тяжесть в сердце.

Густая кровь опасна тем, что может стать причиной резких скачков давления, аритмии и стенокардии.

- Ко всем признакам добавляются давящие боли в сердце. Но все это бывает не постоянно, - говорит врач «Москве 24».

Еще одна характерная черта – это быстрая сворачиваемость крови. Когда появляется ранка, она почти не течет, что не есть хорошо.

В жару кровь особенно подвержена сгущению. Это происходит из-за недостатка жидкости в организме, а еще является последствием злоупотребления мочегонными средствами.

Врач советует при появлении симптомов проследить сколько человек пьет воды. В среднем нужно выпивать не менее 30 мл на 1 килограмм веса, получается примерно два литра в сутки, а в жару норму можно увеличить.

Сохранить сердечную мышцу в здоровом состоянии поможет отказ от вредных привычек. Это курение, алкоголь и стрессы.Также срок службы сердца снижают сахарный диабет, артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кстати, изменения пульса тоже сигнализируют о проблемах. Не стоит игнорировать, если долгое время пульс сохраняется выше 120 ударов в минуту. В стрессовых ситуациях он может достигать 110-120 ударов, и это нормально, передает телеканал "360".