Жителя Оренбурга осудили за неуплату более 1 млн рублей алиментов

В Оренбурге нерадивый отец задолжал более 1 млн рублей алиментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оренбуржец предстал перед судом за долги по алиментам. За 10 месяцев мужчина накопил 1 миллион рублей алиментов. Об этом порталу 56orb сообщили в Дзержинском суде областного центра.

Общая сумма задолженности составила 1 миллион 60 тысяч 944 рублей.

- С целью избежания уголовной ответственности, мужчина производил незначительные выплаты — от 1 до 2 тысяч рублей, - уточнили в суде.

Обвиняемый не смог дать разумного объяснения своим действиям и сообщить почему не выделял деньги в течение 10 месяцев. Мужчина сослался на 51 статью Конституции РФ. Она гласит, что оренбуржец имеет право не свидетельствовать против себя.

Нарушителя наказали исправительными работами в течение 10 месяцев. Также с зарплаты мужчины будут удерживать ежемесячно 5% дохода.

Также корреспонденты 56orb.ru напомнили о двух похожих делах, которые рассмотрели в судах области. Оба дела в Октябрьском районе и в Шарлыке касались злостных неплательщиков.