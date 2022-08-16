Путин назначил нового посла в Таджикистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Таджикистане, которым стал Семен Григорьев, освободив от данной должности Игоря Лякина-Фролова. Данные указы российского лидера были опубликованы во вторник, 16 августа, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан», - сказано в тексте одного из документов.

Другим указом президент России освободил от должности российского посла в Таджикистане Игоря Лякин-Фролов, который занимал данный пост с 2013 года.

Семен Григорьев родился в 1960 году, а в 1983 году он окончил Московский государственный институт международных отношений. Новый российский посол владеет английским, персидским, а также языками дари и пушту. В сентябре 2010 года дипломату был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.