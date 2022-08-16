Жители Кузбасса собрали более 27 миллионов рублей на восстановление Горловки

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 15 августа прошел благотворительный медиамарафон «КуZбасс – Донбассу», во время которого кузбассовцы перечислили в помощь Горловке 11 млн 524 тысячи рублей. Всего на поддержку ДНР жители области собрали 27 млн 173 тысячи рублей.

«Кузбассовцы одни из первых откликнулись на инициативу помочь жителям Донбасса. КуZбасс и Донбасс - шахтерские регионы, наша история тесно взаимосвязана, кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка - города-побратимы. И в сложный период мы всегда готовы оказать необходимую помощь.

Жители КуZбасса не только перечисляли средства, но и собирали одежду, обувь, продукты, вещи первой необходимости, а также то, что необходимо, чтобы горловские ребята могли начать новый учебный год. Я благодарю всех, кто оказал помощь и выразил поддержку братской Горловке», - отметил Сергей Цивилев.

Собранные деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры Горловки и покупку необходимого оборудования для больниц, школ и детсадов.