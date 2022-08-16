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В мире16 августа 2022 9:34

Премьер Эстонии сообщила о демонтаже еще шести советских монументов

Кая Каллас заявила, что танк-памятник Т-34 в Нарве переносят по соображениям внутренней безопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник, 16 августа, объявила о планах по переносу еще шесть советских монументов, кроме танка-памятника Т-34 в Нарве.

«Танк является лишь одним из нескольких советских памятников, работы затронут семь монументов», - заявила глава эстонского правительства в ходе экстренной пресс-конференции в Таллине, отметив при этом, что танк переносят по соображениям внутренней безопасности.

Как передает портал государственного телерадиовещания ERR, кроме танка-памятника Т-34, демонтированы будут обелиск красноармейцам, мемориальные плиты на Петровской площади, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, памятник советскому десанту в Мерикюла, а также два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу.

Сегодня, 16 августа, правительство Эстонии объявило о решении по переносу танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, который находится в поселке Виймси под Таллином.