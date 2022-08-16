Лидер ДДТ Шевчук оштрафован за дискредитацию российской армии

Юрий Шевчук Фото: фотохроника ТАСС.

Советский районный суд Уфы вынес приговор по делу против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт "КП-Уфа".

Музыкант признан виновным и приговорен к 50 тысячам рублей штрафа. Вердикт озвучен в отсутствии обвиняемого, так как он не явился на судебный процесс во вторник, 16 августа 2022 года.

Отметим, что Юрий Шевчук своей вины не признает. Он настаивает, что уважает российскую армию.

Адвокат лидера ДТТ Александр Передрук заявил, что сторона защиты обжалует приговор.

"Будем обжаловать. Мы считаем решение суда незаконным, и свою вину Юрий Юлианович не признает", - приводит ТАСС слова юриста.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал федеральный закон, которым вводится уголовное наказание за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов РФ, работающих за границей в целях защиты интересов России и ее граждан.

Максимальное наказание за такие преступления составляет 15 лет лишения свободы. Кроме того, ответственность предусмотрена за распространение фейковой информации о таких структурах, как Росгвардия, посольства, дипломатические представительства, МЧС и прокуратура.