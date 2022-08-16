ФСБ сообщила, что украинские диверсанты взорвали опоры ЛЭП, идущие от Курской АЭС

ФСБ выступила с заявлением об атаке украинских диверсантов в Курской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов, сообщил в Федеральной службе безопасности РФ.

"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - цитирует РИА Новости сообщение спецслужбы.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело о теракте, ведется розыск преступников и их возможных сообщников, во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Ранее в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали участников запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрира», которые активно готовили насильственное свержение власти в республике. В ФСБ уточняют, что в общей сложности были задержаны четверо религиозных радикалов, которые планировали осуществить целую серию масштабных терактов на территории полуострова.