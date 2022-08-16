Лукашенко призвал «включать диктатуру» в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 16 августа, посетил селекционно- семеноводческий комплекс Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию в Смолевичском районе, заявив о необходимости «включить диктатуру» в сельском хозяйстве страны, отметив при этом, что в республике она есть.

Белорусский лидер заявил, что для высокого урожая необходимо строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе по причине халатного отношения к результатам общего труда, отметив также, что фермеры по-другому относятся к зерну.

«Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают», - приводит БелТА слова главы государства.

Лукашенко отметил, что необходима диктатура, а также пора начинать работать по-настоящему

«Нужна диктатура. А у нас она есть - давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо», - заявил он.