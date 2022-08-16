В Минкульте Польши заявили, что Украине придется признать геноцид на Волыни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские жители рано или поздно должны будут признать факт совершенного 79 лет назад геноцида польского населения на Волыни. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин.

«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид», - заявил замглавы ведомства в интервью Польскому агентству печати.

По его словам, в данном вопросе не может быть никаких дискуссий. Он назвал Волынскую резню историческим фактом, который «рано или поздно украинцам придется признать».

Селлин также сообщил, что Варшава и Киев собираются создать совместную рабочую группу по поиску массовых захоронений, созданию кладбищ, эксгумации останков, а также установке памятников. «С польской стороны состав группы уже сформирован и передан в министерство культуры в Киеве», - заявил он, отметив, что Польша ожидает предложений украинской стороны.