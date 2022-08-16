Французы высмеяли планы Макрона обсудить с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали главу Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Постоянное и бесполезное общение..." - отметил один из пользователей.

"Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Украина бомбит АЭС", - добавил другой.

"Двое театральных друзей собираются хотят провести репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь" ,- добавил Alinver.

"Успокоить этого клоуна будет трудно", - считает statocaster.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС. Отмечалось, что снаряды падают в районе побережья Днепра и самой ЗАЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.