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Экономика16 августа 2022 12:34

Производитель шоколада Lindt решил уйти с российского рынка

При этом компания будет поддерживать своих сотрудников в России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Производитель шоколада Lindt решил уйти с российского рынка

Производитель шоколада Lindt решил уйти с российского рынка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli решил уйти с российского рынка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 16 августа, на официальном сайте компании.

"После объявления 9 марта… о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местных законов", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что производитель шин Michelin решил уйти с российского рынка. Уточнялось, что российский бизнес давал глобальной компании Michelin 2% общей выручки. В России на Michelin работала 1000 человек, из них 750 – на заводе в подмосковном Давыдове.

Также ранее сообщалось, что производитель ветрогенераторов Vestas уходит из России. Компания решила остановить работу двух заводов и отказаться от обслуживания клиентов в РФ.