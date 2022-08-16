Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к саммиту ШОС Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собираются провести в сентябре этого года в Самарканде. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества», - сказано в заявлении пресс-службы.

Как отмечается, в ходе разговора два лидера отметили высокий международный авторитет ШОС, а также «растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности». Кроме того, президенты затронули вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества двух стран.