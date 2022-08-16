Власти Финляндии предложили ввести новый тип визы для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для российских граждан. Об этом сообщил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что новая виза будет создана для облегчения поездок в Финляндию для гражданских активистов и журналистов.

Напомним, сегодня, 16 августа, Хаависто заявил, что Хельсинки уменьшат количество выдаваемых российским гражданам туристических виз, а приоритет будут отдавать российским заявителям, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам, а также по учебе или работе. По словам министра иностранных дел республики, власти Финляндии собираются сократить число выдаваемых российским туристам виз в пять-десять раз от нынешнего уровня.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого во внешнеполитическом ведомстве Финляндии заявили о намерении ввести ограничения на транзитный туризм из России в европейские страны по выданным финскими представительствами шенгенским визам.