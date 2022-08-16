Депутат Матвейчев заявил, что демонтирующая советские памятники Эстония “выслуживается” перед США Фото: REUTERS

Эстония выслуживается перед США, демонтируя памятники эпохи СССР, об этом в интервью на радио “Комсомольская Правда” заявил депутат Госдумы России, профессор Финансового университета при правительстве России, политолог Олег Матвейчев.

“Они выслуживаются перед американцами. Американцы их заставляют троллить Россию, они это делают. Главным троллем России были Украина и Грузия, и мы смотрим на судьбы этих стран. Вот точно такая же судьба постигнет Эстонию и всех остальных. Семь бед – один ответ. Наши люди смотрят на все это, копят, что называется, злость, и никакое членство в НАТО прибалтийские страны не спасет”, - отметил Матвейчев.

Также он добавил, “всерьез помешать им делать то, что они творят, невозможно”, хотя российский МИД, вероятно, делал какие-то заявления по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Прибалтика вскипела русофобской ненавистью из-за нескольких фотографий. Отмечалось, что там поднялась новая волна "войны с памятниками".