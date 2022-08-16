Диетолог рассказала, сколько килограммов можно набрать в отпуске Фото: Виктор КЛЮШКИН

Эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева заявила, что во время отпуска можно набрать от 2 до 4 кг.

"Продукты с большим содержанием углеводов, сладости, пицца, выпечка способствуют увеличению массы тела. Алкогольные напитки и коктейли вызывают задержку жидкости в организме, отеки. При употреблении алкоголя все, что вы едите вместе с ним, запасается в виде жиров. Все это может вызвать прибавку в весе 2-4 кг", - рассказала она в беседе с "Газета.ru"

По словам диетолога, набранные за отпуск килограммы быстро уходят, но если есть склонность к набору веса, то они могут остаться надолго.

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