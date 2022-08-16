Россиянам рассказали, что делать, если банкомат "съел" карту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что делать, когда банкомат при попытке снять деньги или пополнить счет не торопится отдавать карту, а иногда и вовсе «проглатывает» ее.

"Самое первое, что стоит попробовать — нажать и подержать несколько секунд кнопку «Отмена». Такая принудительная отмена операции иногда помогает, и банкомат возвращает карту. Если этого не произошло, позвоните в банк, которому принадлежит банкомат. Контактный номер, как правило, указан на видном месте и содержит в себе также порядковый номер банкомата. Эти цифры необходимо будет назвать оператору", - рассказала она в беседе с "Газета.ru"

Что точно нельзя делать, это пытаться достать ее из банкомата самостоятельно с использованием подручных инструментов. Добраться до нужного вам механизма, не повредив банкомат, невозможно, добавила специалист.

Как ранее рассказывал юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, ни в коем случае нельзя просить помощи у посторонних или пробовать самому достать карту. Нужно обращаться к сотрудникам банка и подать туда заявление о случившемся, передает телеканал "360".

До этого эксперт Касаткина объяснила, почему нельзя выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов. Как отметила эксперт, не стоит выкидывать и оставлять без присмотра чеки из банкоматов. Они могут содержать персональные данные клиента, в частности номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации киберпреступнику будет достаточно для совершения мошенничества, рассказывает Life.ru