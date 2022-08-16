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Общество16 августа 2022 15:05

Россиянам рассказали, что делать, если банкомат "съел" карту

Специалист Артемьева посоветовала не пытаться достать карту самостоятельно, если банкомат "съел" ее
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, что делать, если банкомат "съел" карту

Россиянам рассказали, что делать, если банкомат "съел" карту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что делать, когда банкомат при попытке снять деньги или пополнить счет не торопится отдавать карту, а иногда и вовсе «проглатывает» ее.

"Самое первое, что стоит попробовать — нажать и подержать несколько секунд кнопку «Отмена». Такая принудительная отмена операции иногда помогает, и банкомат возвращает карту. Если этого не произошло, позвоните в банк, которому принадлежит банкомат. Контактный номер, как правило, указан на видном месте и содержит в себе также порядковый номер банкомата. Эти цифры необходимо будет назвать оператору", - рассказала она в беседе с "Газета.ru"

Что точно нельзя делать, это пытаться достать ее из банкомата самостоятельно с использованием подручных инструментов. Добраться до нужного вам механизма, не повредив банкомат, невозможно, добавила специалист.

Как ранее рассказывал юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, ни в коем случае нельзя просить помощи у посторонних или пробовать самому достать карту. Нужно обращаться к сотрудникам банка и подать туда заявление о случившемся, передает телеканал "360".

До этого эксперт Касаткина объяснила, почему нельзя выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов. Как отметила эксперт, не стоит выкидывать и оставлять без присмотра чеки из банкоматов. Они могут содержать персональные данные клиента, в частности номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации киберпреступнику будет достаточно для совершения мошенничества, рассказывает Life.ru