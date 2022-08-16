Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в ликвидацию экоущерба в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму в адрес участников и гостей Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю открытия в Усинске, отметив, что волонтеры, экоактивисты, студенты и представители НКО предприняли многое для ликвидации экоущерба.

"... Знаю, что вы уже многое предприняли для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок крупные территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников", - отмечается в телеграмме.

Ранее Путин высоко оценил роль союзников России на разных континентах. Российский лидер рассказал о странах с мужским характером, которые "не прогибаются перед гегемоном".

Также ранее Владимир Путин высоко оценил важность астраханских портовых экономических зон. Обсуждение Каспийского кластера состоялось в рамках VI Каспийского саммита.