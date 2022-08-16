В Китае подсчитали число стран, которые ввели санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что 85% населения мира "не ввели санкции в отношении России".

"Только большинство представляет международное сообщество", - написал он в соцсетях, сопроводив пост картинкой с круговой диаграммой, согласно которой 85% мирового населения "не ввели санкции в отношении РФ", а остальные 15% - "ввели санкции" против России.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Россию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.