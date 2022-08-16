Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы Запорожской АЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия властей Украины в свете продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.

“Только на минувшей неделе украинские войска три раза обстреляли ЗАЭС. В российской дипмиссии сообщили, что только благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военнослужащих "не пострадала критически важная инфраструктура ЗАЭС и не была нарушена работа реакторов", - отмечается в Телеграм-канале миссии.

Также там призвали руководство МАГАТЭ и ООН, а также “все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.