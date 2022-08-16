ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один снаряд разорвался в десяти метрах от контейнера. Об этом в эфире программы телеканала "Соловьев Live" сообщил сегодня, 16 августа, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Один из управляемых снарядов упал всего в 10 метрах от них (бочек с ядерными отходами - прим. ред.). Другие чуть дальше - в 50, 200 метрах. Поскольку сама площадка - открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища, и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и даже сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет "грязная бомба", - заявил Рогов.

Он также напомнил, что ВСУ уже нанесли несколько десятков выстрелов при помощи тяжелых видов вооружения по охлаждающему контуру Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.