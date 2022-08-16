Летчик назвал нереальными планы Минпромторга заменить второго пилота компьютером к 2030 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-президент Профсоюза летного состава России действующий пилот Олег Приходько прокомментировал планы главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в авиации место второго пилота займет компьютер.

Об этом вице-премьер заявил во время выставки «Армия-2022″. Денис Мантуров отметил, что усовершенствуют технологии перевозок к 2030 году и человека заменит компьютер. Такое решение позволит снизить стоимость эксплуатации самолетов.

А вот действующий пилот Олег Приходько назвал более реальный срок отказа от второго пилота, и он существенно отличается.

- Да, это произойдет. Лет через сто. Реализовать это на практически невозможно, - сказал пилот «Ридусу».

Причина в том, что подобное решение очень сложно реализовать. На грузовом самолете и в идеальную погоду перелет может увенчаться успехом, но на пассажирских рейсах – нельзя.

Даже отправляясь в полет в компании с виртуальным напарником, пилот будет на связи со коллегой на земле. То есть, по факту второй пилот все же будет, но в режиме управления, как при пилотировании беспилотного аппарата.

- А какая может быть помощь от второго пилота, оставшегося на земле, если, например, будут проблемы со связью? При грозе и диспетчеров-то не слышно, - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что прежде чем стать командиром воздушного судна, нужно набраться опыта и налетать определенное количество часов вторым пилотом. Если его заменит компьютер, то придется изменять систему подготовки экипажей.