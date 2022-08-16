Минобразования Украины ввело в школьную программу по истории понятия «рашизм» и «русский мир» Фото: REUTERS

Украинское министерство образования и науки пересмотрело содержание программ средних учебных заведений по истории Украины в ХХ и начале ХХI века.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в обновленных программах СССР будет представлен как "правительство имперского типа", которое "присвоило суверенитет" Украинской ССР и проводило "политику обрусения".

В программу вводятся понятия "русский мир", "рашизм", "коллаборационизм". Отдельный учебный блок министерство предполагает посвятить военным действиям с РФ, сделав акцент на "признаках геноцида".

Напомним, в 2019 году Верховная Рада Украины окончательно приняла закон «Об исключительном использовании украинского языка как государственного». Как писал сайт KP.RU, позже президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день на Украине продолжается курс на дерусификацию, в результате чего наблюдаются гонения на русский язык.

Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что русский язык в украинских школах может быть заменен другими предметами с 1 сентября 2022 года. Кремень предложил заменить изучение русского языка на историю Украины, украинский язык, украинскую литературу, математику и английский язык.

Накануне Министерство образования Украины изъяло из школьной программы предметы по русскому языку и литературе. Как сообщили в ведомстве, из списка рекомендуемых для изучения в школах были изъяты «программы русская и зарубежная "Литература", "Русский язык для общеобразовательных заведений на русском языке" для 5-9 классов».