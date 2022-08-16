Предметы по русскому языку и литературе убрали из школьной программы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство образования Украины изъяло из школьной программы предметы по русскому языку и литературе.

Как сообщили в ведомстве, из списка рекомендуемых для изучения в школах были изъяты «программы русская и зарубежная "Литература", "Русский язык для общеобразовательных заведений на русском языке" для 5-9 классов». Кроме того, убрали «программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском и русском языках для 10-11 классов». Также из списка был исключен интегрированный курс «Русский язык и литература».

Напомним, в 2019 году Верховная Рада Украины окончательно приняла закон «Об исключительном использовании украинского языка как государственного». Как писал сайт KP.RU, позже президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день на Украине продолжается курс на дерусификацию, в результате чего наблюдаются гонения на русский язык.