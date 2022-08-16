МИД РФ: гарантии безопасности Украины для поездки МАГАТЭ на ЗАЭС через линию фронта эфемерны Фото: REUTERS

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что гарантии безопасности с украинской стороны для поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) через линию фронта эфемерны.

"Даже если, условно говоря, [президент Украины Владимир] Зеленский заявит, что гарантирует [безопасность поездки], но он не контролирует все свои воинские формирования, не гарантирует [исключение] случайности, не гарантирует того, что будут сняты все мины по линии фронта. Это заезд через линию фронта. Риск для международной миссии колоссальный при любых раскладах"., - приводит его слова ТАСС.

По его словам, нельзя ставить под угрозу миссию международных чиновников, так как гендиректор МАГАТЭ собирается лично возглавить миссию.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана в последний момент департаментом безопасности Секретариата ООН.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.