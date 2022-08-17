Байден подписал закон о борьбе с инфляцией Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом.

Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Документ, составляющий 755 страниц, включает в себя налоговую реформу. По замыслу авторов, она должна не только покрыть дополнительные расходы, но и снизить дефицит бюджета на $300 млрд.

Ранее Байден назвал инфляцию "проклятием нашего существования", отвечая на вопрос телеведущего Джимми Киммела о недовольстве американцев рекордным ростом цен.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае Джозеф Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста о том, кто на самом деле виноват в росте инфляции в стране.

Получив вопрос от представителя СМИ, причисляет ли Байден себя и администрацию к ответственным за повышение цен на продовольствие и другие товары, он ответил, что руководство страны "контролируют все ветви власти".

Журналист повторил свой вопрос, однако и тогда Байден и ее смог дать конкретного ответа. До этого американский лидер заявлял, что в росте цен в США виноваты пандемия коронавируса и "действия президента России Владимира Путина".